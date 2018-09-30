LEGO создала конструкторы для взрослых - ВИДЕО
Компания LEGO показала конструкторы серии FORMA. Это механические модели, в которых есть детали со сложным строением, движущиеся части, а также декоративные элементы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает WIRED.
По этому поводу компания опубликовала видео. LEGO показала модели рыб. Они состоят из 294 частей: после сборки модели можно будет привести в движение, имитируя повадки рыб. Конструктор собирается на специальной подставке - её можно установить на стол или полку.
Также FORMA поддерживает возможность использовать самодельные элементы. Представители LEGO считают, что это решение будет стимулировать креативность со стороны покупателей конструктора. В настоящий момент FORMA находится на стадии прототипа. LEGO пока принимает предварительные заказы на Indiegogo: всего компания уже получила 210 тысяч долларов. Рассылку наборов начнут в январе 2019 года.
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