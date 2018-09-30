Следующий iPhone может получить "невидимые" камеры
30 сентября 2018 12:44 236
Компания Apple планирует в будущие свои смартфоны установить фронтальные камеры, которые не будут сразу видны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Inverse.
Ранее стало известно, что компания Largan Precision (поставщик объективов камер для iPhone) разрабатывает специальное чёрное покрытие для линз фронтальных камер. Это позволит легко сделать их незаметными.
Аналитик считает, что производитель смартфонов может использовать эту технологию в 2020 году. Учитывая тёплые отношения Largan с Apple, велика вероятность того, что такие скрытые камеры появятся в будущих iPhone.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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