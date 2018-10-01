В истории Microsoft Office завершилась важная страница

Трудно найти в истории компьютеров более популярные приложения, чем те, которые входят в комплект Microsoft Office. Word, Excel и PowerPoint - эти названия были знакомы каждому задолго до дебюта первого iPhone и массового распространения смартфонов. Новая посткомпьютерная эпоха также повлияла на разработку этих программных инструментов и Microsoft сделала немало для того, чтобы приспособить их к новой реальности. Но сейчас у компании другие приоритеты, ведь за прошедшие годы рынок очень сильно поменялся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, Microsoft начала работу над своим первым Office для устройств с тачскринами под управлением Windows 8.1 более пяти лет назад. Комплекс приложений предназначался для планшетов и ноутбуков с сенсорными экранами. В него входили легкие и быстрые версии Word, Excel и PowerPoint. Microsoft регулярно обновляла их уже для Windows 10, но завершение работы компанией над Windows 10 Mobile в конечном итоге привело и к завершению развития этих приложений Office, отмечает Том Уоррен (Tom Warren) на страницах ресурса The Verge.

Разработка "дружественных к тачскринам" приложений Microsoft Office для Windows прекращена компанией Microsoft

Приложения останутся, но Microsoft не будет больше разрабатывать для них новые функции. Представитель компании отметил, что приоритетом является разработка версий приложений для iOS и Android, а также Win32 и веб-версий. Эксперимент Microsoft по созданию универсальных приложений Office - в прошлом.

Смена приоритетов не стала ни для кого сюрпризом. Но в свое время ориентированная на устройства с тачскринами версия Office стала великолепным примером того, чего разработчики могут ожидать, создавая универсальные приложения для Windows. И сейчас Microsoft дает разработчикам возможность просто паковать уже созданные ими приложения для компьютеров и размещать их в магазине. Впрочем, собственные приоритеты Microsoft показывают, что традиционные приложения для настольных компьютеров будут и далее оставаться основой программного обеспечения для ПК под управлением Windows.

Поскольку Microsoft сейчас использует "дружественные к тачскринам" версии приложений на таких устройствах, как HoloLens и Surface Hub 2, становится очевидным, что компания рассматривает возможность расширения разработки веб-версий этих приложений в качестве замены.

И, поскольку стандарты браузеров также развиваются, у Microsoft есть возможность сделать эти веб-версии более производительными. Ведь современные веб-приложения уже во многом не уступают традиционному программному обеспечению.

Microsoft недавно начала убирать эти приложения из магазина, а большинство новых функций Office 365 сейчас появляются в десктопных версиях приложений.

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