Неприятный сюрприз: Apple iPhone XS отказываются заряжаться

Радость владельцев iPhone XS и XS Max быстро омрачил технический просчет со стороны Apple - их смартфоны не заряжаются при подключении к зарядному устройству, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Однако стоит отметить, что проблема затрагивает не все смартфоны.

В большинстве случаев проблема решается нажатием на экран, чтобы пробудить смартфон и тогда он начинает принимать заряд, а иногда спасает повторное подключение кабеля.

Льюис Хилсентегер с YouTube-канала Unbox Therapy протестировал несколько экземпляров iPhone XS и XS Max и выяснил, что баг с зарядкой есть не у всех, а лишь у некоторых смартфонов.

Точный источник проблемы пока не выявлен. Есть несколько версий: новый кабель Lightning, дефект в разъеме, ошибка в прошивке iOS 12. У iPhone X такая проблема отсутствует.

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