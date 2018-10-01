У Tesla закончились проблемы с производством Model 3

Tesla сумела немного перевыполнить план и произвела по итогам третьего квартала около 51 тысячи автомобилей Model 3, с которыми у Илона Маска возникали трудности. Ранее планировалось выпустить не менее 50 тысяч электрокаров этой модели, сообщает ресурс Electrek, ссылаясь на собственных информаторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, с момента старта производства Tesla суммарно выпустила около 77 400 штук Model 3, тогда как объемы производства на завершающей неделе третьего квартала составили 6 700 штук. То есть ранее поставленная цель - выйти на объемы выпуска 6 000 штук - достигнута.

В ближайшие недели Tesla должна опубликовать официальный отчет об объемах производства и поставках автомобилей по итогам третьего квартала текущего года, который позволит узнать точные цифры и расскажет о новых целях компании. Если эти цифры подтвердятся, то это будет не только новым рекордом для Tesla, но и рекордом для всей отрасли.

Напомним, Tesla Model 3 была запущена в производство в 2017 году, но цель по выпуску 5 000 машин в неделю откладывалась из-за различных проблем. Изначально планировалось, что цель будет достигнута в конце 2017 года.

Model 3 призвана стать первой массовой и бюджетной моделью Tesla, и руководство компании надеется, что выход на целевое производство позволит получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлечения нового капитала - последнего, судя по заявлениям, очень не хочет сам Илон Маск.

При этом по итогам второго квартала 2018 года Tesla получила рекордный убыток. В Tesla пояснили, что убытки вызваны, в первую очередь, инвестициями в новые модели, в частности, Model 3. При этом у Маска уверены, что Model 3 может оказаться популярнее любого другого подобного автомобиля.

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