Microsoft прекращает поддержку Skype - ДАТА

1 ноября будет официально прекращена поддержка десктопного и мобильного приложения Skype Classic или Skype 7.0, сообщает Microsoft. Версия для Windows будет закрыта 1 ноября 2018 года, а мобильные версии - 15 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Поэтому, чтобы продолжать использовать Skype, в компании рекомендуют обновиться до новой версии 8.0.

Microsoft в прошлом году выпустил Skype 8.0 в новом дизайне и с массой изменений, вроде Stories и заимствования ряда функций из Snapchat. Однако новый вид Skype многими пользователями был раскритикован, и они вернулись к старой версии Classic или 7.0. Из-за сильного гнева пользователей, Microsoft решили продлить поддержку классических версий Skype, но ненадолго.

Для мотивации пользователей переходить на новую версию мессенджера Microsoft упростила дизайн: программа лишилась визуальных новшеств, стала проще и понятнее. Кроме того, новый Skype 8.0 обзавелся эксклюзивными фичами: записью звонков, улучшенным шерингом файлов. По задумке Microsoft, это поможет приверженцам Skype Classic перейти на новый клиент.

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