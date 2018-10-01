Facebook планирует удвоить численность подразделения по изучению искусственного интеллекта

Компания Facebook намерена к 2020 году удвоить численность своего подразделения (FAIR), ведущего исследования в области создания искусственного интеллекта. Об этом в интервью журналу Forbes заявил руководитель этой группы Йанн Лекан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время, как он рассказал, персонал FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) насчитывает 180-200 сотрудников, но уже в ближайшую пару лет, как ожидается, он будет увеличен до 400 человек, так как компания намерена делать ставку на использовании возможностей искусственного интеллекта.

"Я уже сейчас не знаю имен всех [своих] сотрудников, равно как и не знаю всех их в лицо", - заявил Лекан. Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего расширения группы, он с определенной долей уверенности предположил, что в скором времени ее численность удвоится.

"Да, это возможно. Это очень даже вероятно", - сказал Лекан.

FAIR занимается фундаментальными исследованиями в области искусственного интеллекта. Некоторые ее разработки получили практическое применение в "продуктах" Facebook, но в целом эти работы пока носят академический характер.

В руководстве компании отметили, что в указанных изысканиях Facebook сталкивается с сильной конкуренцией со стороны профильных фирм и поисковых систем, которые ведут настоящую борьбу за "яркие умы". "Нам нужны только самые лучшие <...> И конечно, нам приходится много сражаться [с конкурентами], за самые яркие таланты. Иногда мы одерживаем победы, иногда проигрываем", - приводит журнал слова нью-йоркского руководителя FAIR Роба Фергаса.

Практически все ведущие специалисты в области искусственного интеллекта, работающие в Facebook, получали в свое врем предложения от других компаний, но сделали выбор в пользу Facebook. Лекан воздержался от комментариев по поводу того, что в конечном итоге определило их выбор, уклонившись таким образом от обсуждения размеров материального вознаграждения ведущих разработчиков в FAIR.

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