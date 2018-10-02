IT-компания Азербайджана создаст портал открытых данных госведомств Кыргызстана

Азербайджанская IT-компания Neuron Technologies подписала контракт с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызстана на создание портала открытых данных госведомств. Об этом сказал Trend во вторник глава компании Исмаил Алекберов, передает Day.Az.

По словам Алекберова, компания стала победителем международного тендера объявленного ранее Госкомитетом на создание портала.

"Портал открытых данных будет создан на базе современных web-технологий и в ней будет собрана вся информация правительства Кыргызстана. Аналогичный проект (портала открытое правительство data.gov.az) был реализован ранее и в Азербайджане", - сказал Алекберов.

Срок реализации проекта, как сказал Алекберов, составит шесть месяцев. Данный проект можно считать очередным достижением Neuron Technologies в экспорте инноваций.

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