В Японии представили робота-строителя - ВИДЕО

Представители Японского национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST) представили обновленного робота-строителя HRP-5P, который умеет забивать гвозди, таскать тяжести и передвигаться на двух ногах, сообщается на сайте организации.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как робот-строитель подходит к сложенным в кучу кускам фанеры, берет одну из них и перетаскивает к противоположной стене комнаты. Затем андроид прибивает фанеру к стене с помощью специального пневматического инструмента. На HRP-5P установлены специальные датчики, которые помогают ему определять длину и тип предмета, с которым он работает.

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Весит новый робот 100 килограммов при росте 182 сантиметра. Эксперты говорят, что это много для домашнего ремонта, но для работы на стройке в самый раз.

Ученые считают, что в будущем без роботов-строителей человечеству никак не обойтись из-за старения населения Земли.