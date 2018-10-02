iPhone XS Max сравнили с флагманами Samsung и Google по скорости мобильного интернета

Журналисты PCMag замерили производительность iPhone XS Max в LTE-сетях, сравнив показатели с моделью прошлого года и флагманскими смартфонами Google и Samsung. Как оказалось, оснащаемый новейшим модемом Intel (XMM7560) iPhone XS Max работает в сотовых сетях почти вдвое быстрее, чем iPhone X (Intel 7480), но немного уступает Galaxy Note9 (Qualcomm X20). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Скорость устройств измерялась по LTE-каналу в 20 Мгц. Мощность принимаемого сигнала была установлена на -85 дБм (децибел на милливатт), после чего постепенно понижалась до того момента, пока модемы не переставали ловить сеть.

iPhone XS Max с четырьмя антеннами (4х4 MIMO) показал среднюю скорость скачивания чуть меньше 400 мегабит в секунду, тогда как двухантенный iPhone X - всего около 200 Мбит/c. По мере ухудшения качества сигнала новинка Apple продолжала показывать достойный результат, и совсем ненамного отставала от Samsung Galaxy Note9 и Google Pixel 2-го поколения (Qualcomm X16). Отсюда, объяснили аналитики PCMag, можно сделать вывод, что iPhone XS Max очень хорошо настроен для приема слабого сигнала. На мощности менее -120 дБм (0-1 деления) iPhone XS Max показал себя наравне с модемами Qualcomm.

Тесты PCMag проводились в лаборатории в сетях крупнейших операторов США. В условиях повседневной жизни, согласно базе данных Ookla Speedtest Intelligence, скорость iPhone XS Max на 6,6 Мбит/c выше, чем iPhone X. "Айфон" в реальных условиях показывает среднюю скорость 38.9 Мбит/c, тогда как Note9 - 43,2 Мбит/c.