Microsoft презентовала новые устройства линейки Surface - ФОТО

Microsoft представила новую линейку компьютеров Surface и показала новый гаджет - большие накладные беспроводные наушники Surface Headphones. Компания не стала проводить онлайн-трансляцию презентации новинок, а просто опубликовала видеоролики, передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.mail.ru.

Surface Headphones

Необычной новинкой для Microsoft стали беспроводные накладные наушники. Судя по всему, они в первую очередь предназначены для работы в офисе, потому что отдельный упор делается на шумоподавление.

У Surface Headphones необычно выглядит регулировка громкости и уровня шумоподавления - нужно крутить правый и левый наушник. Они поддерживают голосового ассистента Cortana и автоматически ставят музыку на паузу, если наушники снять с головы. По Bluetooth они проработают до 15 часов, еще их можно подключить по проводу, в таком случае они "проживут" 50 часов со включенным шумоподавлением.

Стоят наушники $349. Дата старта продаж пока не объявлена, но они должны появиться до конца года.

Surface Pro 6

Новый планшет не отличается от предыдущего поколения - это тот же портативный компьютер с откидной подставкой, который может удобно стоять на любой поверхности.Чтобы превратить его в ноутбук, достаточно докупить фирменную клавиатуру Type Cover. У него есть 12,3-дюймовый сенсорный дисплей PixesSense, восьмое поколение процессоров Intel и до 16 ГБ оперативки. По заявлению Microsoft, от одного заряда Surface Pro 6 проработает до 13,5 часов.

Единственное изменение дизайна - в линейку добавили планшет в черном корпусе. Продажи Surface Pro 6 запланированы на 16 октября, минимальная модель с Core i5 стоит $899.

Surface Laptop 2

Второй ноутбук с покрытием клавиатуры из алькантары тоже внешне ничем не отличается от первого, кроме черного цвета. У него есть дисплей с диагональю 13,5 дюйма и разрешением 2256×1504 пикселей, новые процессоры Intel, 8 ГБ ОЗУ, а SSD-накопитель может быть от 128 ГБ до 1 ТБ. Заявленная автономность - 14,5 часов от одного заряда.

Цена ноутбука не изменилась - за базовую модель просят $999.

Surface Studio 2

Новый моноблок использует такую же диагональ дисплея в 28 дюймов, но он стал на 38% ярче и на 22% контрастнее. Экран вместе со стилусом-ручкой Surface Pen распознают 4096 уровней нажатия и поддерживают рисование под наклоном. Это важно, потому верхняя часть Surface Studio 2 может стоять как обычный монитор, а еще его можно опустить на стол и использовать как большой планшет для рисования.

Surface Studio 2 перешел на новую графику Nvidia Pascal, теперь доступен SSD до 2 ТБ, но процессоры остались старые - седьмое поколение Intel Core i7.

Microsoft пока не объявила старт продаж моноблока, но уже известна цена - $3499 за базовую модель.

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