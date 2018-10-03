В Windows 10 можно будет использовать приложения с Android-смартфона

Компания Microsoft анонсировала тесную интеграцию операционной системы Windows 10 с Android-устройствами. Как было объявлено на презентации в Нью-Йорке, теперь на "десятке" можно запускать и использовать любые приложения, изначально созданные под Android. Такая возможность была добавлена в обновление Windows 10 October 2018, вышедшее сегодня, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Android-приложения отображаются на рабочем столе Windows через новую программу Your Phone. Благодаря ней, просто перетягивая файлы, можно быстро перебрасывать документы с одного гаджета на другое, мгновенно открывать сайты из мобильного браузера в настольном, синхронизировать фотографии, а также отправлять и получать сообщения. Некоторые возможности Your Phone доступны и для "айфонов", но в урезанном виде.

Программы для Android отзеркаливаются на экране Windows-компьютера. На нем могут отображаться, например, мессенджеры, фотоприложения и камера, открытые на Android-смартфоне. На короткой презентации в Microsoft продемонстрировали, как владелец Surface может переписываться в Snapchat, держа возле себя устройство на Android.

Проверить наличие апдейта можно через инструмент Windows Update ("Центр обновления Windows"). Новая версия будет автоматически отправлена на все совместимые устройства на следующей неделе.

Помимо новой Windows 10, в Нью-Йорке было представлено несколько "железных" новинок: беспроводные премиум-наушники Surface Headphones с поддержкой Cortana, новая модель планшета Surface Pro 6, ноутбук Surface Laptop 2-го поколения и моноблок Surface Studio 2 с сенсорным экраном.