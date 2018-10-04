Какие технологии пришли в обычную жизнь из космоса

В NASA разработали специальный сайт, чтобы рассказать о космических технологиях, без которых невозможно представить жизнь современного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на главной странице рассказывается о проекте, его целях и задачах, а также познакомиться с историей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пользователям предлагается перейти в разделы, посвященные дому или городу. Оказавшись "дома", вы сможете заглянуть во все комнаты, включая спальню, кухню, гостиную и ванную. При наведении курсора на некоторые предметы, отмеченные синей точкой, во всплывающем окне появляется информация о том, благодаря каким космическим технологиям он появился.

Например, антибактериальный фильтр для воды, омолаживающий крем и инфракрасный термометр появились как результат космических разработок.

Из дома можно "выйти" в город, "побродить" по супермаркету, спортивным площадкам или "сходить" к врачу и, нажав на синюю кнопку, узнать, какие технологии из космоса используются здесь.

Так NASA обращает внимание на важность и необходимость космических исследований, а также их практическую пользу для каждого человека.

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