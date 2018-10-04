Какие технологии пришли в обычную жизнь из космоса
В NASA разработали специальный сайт, чтобы рассказать о космических технологиях, без которых невозможно представить жизнь современного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на главной странице рассказывается о проекте, его целях и задачах, а также познакомиться с историей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Пользователям предлагается перейти в разделы, посвященные дому или городу. Оказавшись "дома", вы сможете заглянуть во все комнаты, включая спальню, кухню, гостиную и ванную. При наведении курсора на некоторые предметы, отмеченные синей точкой, во всплывающем окне появляется информация о том, благодаря каким космическим технологиям он появился.
Например, антибактериальный фильтр для воды, омолаживающий крем и инфракрасный термометр появились как результат космических разработок.
Из дома можно "выйти" в город, "побродить" по супермаркету, спортивным площадкам или "сходить" к врачу и, нажав на синюю кнопку, узнать, какие технологии из космоса используются здесь.
Так NASA обращает внимание на важность и необходимость космических исследований, а также их практическую пользу для каждого человека.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Калифорнии хотят выпустить очки, блокирующие рекламу
В Windows 10 можно будет использовать приложения с Android-смартфона
Microsoft презентовала новые устройства линейки Surface - ФОТО
В WhatsApp появится реклама
Instagram заработал
По всему миру не работает Instagram
Страшное ДТП в Азербайджане: 4 погибших - ФОТО
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Tokio metrosunda köməkçi robotlar sınaqdan keçirilir
Армения снова предала Грузию - плохой сосед хуже врага
Fətullah Gülənin evi mühasirəyə alındı: Helikopterlər... - FOTO
Abşeronda yol qəzası: 5 nəfər xəsarət alıb
Азербайджан проиграл Китаю на шахматной Олимпиаде в Батуми
-
3 Окт. 11:43 11 194
-
3 Окт. 15:22 5 361
-
3 Окт. 11:53 3 563
-
3 Окт. 08:52 3 217
-
3 Окт. 11:29 2 813