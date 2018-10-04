Toyota и SoftBank будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили

Японский автомобильный гигант Toyota Motor и телекоммуникационная корпорация SoftBank будут вместе разрабатывать беспилотные автомобили. Об этом в четверг объявили японские корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что для этих целей будет создана венчурная компания под названием Monet Technologies - 50,25% акций в ней будет принадлежать SoftBank, а 49,75% - Toyota. Изначальная капитализация совместного предприятия составит 2 млрд иен ($17,5 млн по текущему курсу), но планируется в перспективе повысить ее до 10 млрд иен ($87,5 млн).

"Создание совместной компании - это только первый шаг. Я рассчитываю на дальнейшее углубление сотрудничества", - подчеркнул на пресс-конференции в Токио генеральный директор SoftBank Масаёси Сон. Венчурная компания будет заниматься разработкой и внедрением технологий беспилотных автомобилей.

Ранее на этой неделе японский автоконцерн Honda Motor объявил о намерении вложить $2,75 млрд в проект по развитию технологий беспилотного управления автомобилями, который ведет американская компания Cruise - подразделение General Motors.

Японские власти в прошлом году направили порядка 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Ожидается, что к 2020 году беспилотные автомобили будут разрешены в некоторых районах Японии, а к 2025 году планируется сформировать из них полноценный внутренний рынок.

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