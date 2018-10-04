Новая функция в почте Google привела пользователей в ужас

Компания Google запустила новую функцию Smart Compose, которая завершает фразы и предложения пользователей в их электронных письмах. Об обновлении, напугавшем пользователей, сообщается в блоге корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально Smart Compose предлагает автоматический набор простых ответов, к примеру, приветствия или благодарности. Позднее умный алгоритм обучается, анализируя переписку пользователя. Согласно описанию сотрудников, функция обновляет прогноз переписки с каждым новым нажатием клавиши. Идеальным временем ответа они назвали 100 миллисекунд - в таком случае юзер не заметит задержки или "подвисания".

Ряд пользователей Twitter одобрил обновление, назвав его полезным. Американец Тобиас Пеггс (Tobias Peggs) описал его как "по-настоящему хорошее и умное".

Однако многих Smart Compose испугал. "Почему обновленный Gmail пытается завершить мои предложения? Это устрашающе", - поделилась переживаниями Рейчел Лукас (Rachelle Lucas). Адам Баррера (Adam Barrera) назвал его "жутким предсказателем".

Специалистов в области информационных технологий обеспокоила проблема безопасности. "Объем данных, которые Smart Compose отправляет на сервер, ошеломляет. Он не только отправляет имена, темы писем, их содержание, он отправляет логи, когда вы в последний раз вводили ключи в текстовое поле", - ужаснулся программист Сэм Сэффрон (Sam Saffron). Пользователь Матт Вариетта (Matt Vairetta) назвал приложение "Большим Братом".

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Сотрудники Google никак не прокомментировали вопрос безопасности пользователей. В блоге они лишь указали, что приложение использует "только обычные фразы".

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