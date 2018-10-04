В технике Apple и Amazon обнаружены китайские шпионские чипы
4 октября 2018 16:23 130
ЦРУ США обнаружило в компьютерах и гаджетах Apple и Amazon шпионские чипы, которые могли быть внедрены в технику на производстве в Китае. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что по различным оценкам, Китай поставляет около 90% компьютеров и 75% мобильных телефонов. По данным агентства, к внедрению чипов в технику может быть причастна компания Supermicro.
В Apple и Amazon опровергли эту информацию, заявив, что никогда не находили подозрительных чипов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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