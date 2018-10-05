Камере новых iPhone присудили второе место в мировом рейтинге - ФОТО
Разработчики фотобенчмарка DxOMark поместили iPhone XS Max на 2-е место, назвав его камеру "одной из лучших" на рынке. Набрав 105 баллов, новый смартфон Apple обошел по качеству фотосъемки всех конкурентов, уступив только Huawei P20 Pro с тремя объективами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На фототесте устройство получило 110 очков. "Во время съемки неподвижных изображений камера непрерывно захватывает многокадровый буфер с разными уровнями экспозиции, одновременно обеспечивая нулевую задержку затвора и HDR-обработку, что уникально для нового iPhone на данный момент", - сказали в DxOMark. iPhone XS Max обеспечивает "превосходное качество картинки при ярком освещении", автофокус - "один из лучших, что мы тестировали", однако его зум мог быть и получше.
На видеотесте iPhone XS Max показал себя хуже, заработав только 96 баллов. Камера обладает великолепной производительностью при ярком свете, но одна из её слабых сторон - неправильно выставленный баланс белого при видеосъемке внутри помещений.
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Общая сумма очков складывается из ряда фото- и видеотестов. Прошлогодний iPhone X, например, заработал 97 очков. Модель iPhone XS аналитики не рассматривали, поскольку у них одинаковая с Max-версией система камер.
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