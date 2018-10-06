Акции Tesla рухнули после очередного заявления Илона Маска
Акции Tesla упали на торгах в пятницу на семь процентов после очередного заявления в Twitter ее основателя Илона Маска, в котором тот высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.
В четверг Маск в своем Twitter обвинил SEC в спекуляциях. "Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу", - написал бизнесмен, с иронией переосмыслив аббревиатуру регулятора.
Ранее Маск и Комиссия пришли к соглашению по предъявленному бизнесмену обвинению в мошенничестве. Спор возник после сообщения основателя Tesla в Twitter о намерении сделать компанию непубличной, что обернулось 12%-ным падением стоимости бумаг Tesla.
Бизнесмен был оштрафован на сумму в 20 миллионов долларов, при этом такой же штраф должна будет выплатить сама Tesla. Также Маск будет вынужден уйти с поста председателя совета директоров и не занимать его как минимум три года. При этом он останется руководителем компании.
При этом в Tesla появятся два новых независимых директора. Согласно другому пункту соглашения компания введет дополнительные меры контроля и наблюдения над высказываниями Маска.
В августе основатель Tesla заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций компаний в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку, но впоследствии он отказался от своих планов, из-за чего его заподозрили в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.
После этого SEC возбудила против Маска уголовное дело.
Сам Маск назвал обвинения в мошенничестве необоснованными.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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