Глава Google тайно посетил Пентагон после отказа компании от контракта на БПЛА

Гендиректор Google Сундар Пичаи совершил тайный визит в Пентагон, в ходе которого встретился с рядом официальных лиц в попытке снизить напряженность между ведомством и компанией. Она возникла из-за отказа Google продлить контракт на участие в одной из программ минобороны. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о проекте под названием Maven, который предусматривает применение искусственного интеллекта для повышения точности наведения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В июне 2017 года Пентагон приступил к финансированию данной программы, которая призвана обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в военной области.

Однако в апреле этого года около 4 тыс. сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест руководству компании против ее участия в проекте. Работники, выступившие против Maven, заявили, что Google не следует заниматься военным бизнесом и иметь отношение к созданию боевых технологий. В результате в июне стало известно, что корпорация намерена соблюдать условия действующего контракта по проекту Maven вплоть до его истечения в марте 2019 года, однако продлевать его не будет.

Как отмечает The Washington Post со ссылкой на источники, Пичаи посетил Пентагон в рамках своего визита в Вашингтон на прошлой неделе. В минобороны он встретился с рядом военных и гражданских официальных лиц, работающих в подразделении, ответственном за разработку проекта Maven. Детали беседы не разглашаются.

Издание отмечает, что отказ Google продлить контракт стал ключевым раздражителем в отношениях между компанией и Пентагоном. Решение Google также вызвало недовольство среди ряда законодателей в Конгрессе.

В Google отказались от официальных комментариев. В Пентагоне заявили, что "не дают комментариев по поводу деталей частных встреч". "Лидеры министерства [обороны США] на регулярной основе встречаются с партнерами по отрасли, чтобы обсудить инновационные технологии, - приводит газета заявление представителя ведомства. - Эти встречи направлены на поддержку продолжающегося диалога, нацеленного на решение технологических вызовов в будущем".

Технологии для борьбы с террором

В декабре прошлого года Пентагон использовал элементы искусственного интеллекта для противодействия отрядам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в странах Ближнего Востока. Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью беспилотников ВВС США.

По оценкам онлайн-портала Gizmodo, стоимость контракта Google с Пентагоном могла составлять от 9 до $15 млн.

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