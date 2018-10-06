Мобильное приложение испанского банка вновь признано лучшим в мире

По результатам исследования The Forrester Banking Wave: Global Mobile Apps Summary 2018, мобильное приложение испанского банка BBVA вновь было признано лучшим в мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в общей сложности было проанализировано 42 таких приложения из 11 стран, в число которых помимо Испании вошли США, Канада, Великобритания, Китай, Польша, Турция, Франция, Индия, Австралия и Италия. В итоге эксперты пришли к выводу, что испанское приложение превосходит своих конкурентов не только по функциональности, но и по другим значимым показателям. В частности, использующие его клиенты в конце каждого месяца получают отчет о том, какими средствами они обладают в целом, учитывая другие финансовые организации. При этом изучаются их расходы и доходы и составляется план действий, направленный на улучшение материального положения.

На данный момент "цифровыми" клиентами банка BBVA во всем мире являются 25,1 миллиона человек.

Второе место в рейтинге заняло приложение турецкого банка Garanti, мажоритарным акционером которого является BBVA.

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