Tesla доказала, что ее автомобили попадают в аварии не чаще других

Компания Tesla уже давно недовольна тем, что новости об авариях с участием ее автомобилей сразу же разлетаются по мировым СМИ и портят репутацию фирмы. Чтобы доказать, что электрокары Tesla попадают в аварии не реже чем другие транспортные средства, компания пообещала публиковать квартальные отчеты о произошедших авариях. Первый отчет уже вышел - он был опубликован на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Как собирались данные? В самом начале компания объявила, что безопасность клиентов - ее главный приоритет. Чтобы создавать надежные автомобили, она не только проводит внутренние испытания, но и анализирует данные о случившихся авариях. Дело в том, что при продаже автомобилей компания создает прямые отношения с их владельцами и может быстро запросить у них важную информацию.

У других производителей, которые используют сети франчайзинговых дилеров, такой возможности нет. Они даже не знают, что автомобиль их марки попал в аварию. Если же им нужны данные о дорожном инциденте, их получение через суд может занять месяцы и даже годы.

В начале 2018 года, когда компания объявила о намерении публиковать отчеты, она начала собирать телеметрические данные о сбоях во всех проданных автомобилях. Эти данные и помогли создать отчет безопасности.

Что сказано в отчете?

Итак, с июля по сентябрь 2018 года автомобили Tesla с включенным автопилотом попадали в неприятности каждые 5 375 208 км пройденного пути. При выключенном автопилоте аварии происходили чаще - каждые 3 122 127 км. Для сравнения, данные Национальной администрации безопасности дорожного движения NHTSA показывают, что автомобильные аварии в США происходят каждые 791 797 км, то есть гораздо чаще.

Учитывая то, что несчастные случаи могут различаться по тяжести и обстоятельствам, компания хочет лично встречаться с владельцами аварийных автомобилей. По ее мнению, это поможет узнать слабые стороны автомобилей и совершенствовать систему безопасности, исходя из отзывов клиентов.

В целом отчет Tesla получился очень коротким - хочется видеть больше данных о происшествиях. Компания обещает собирать более полные картины происшествий, поэтому есть вероятность, что в будущих кварталах отчеты станут подробнее.

Ранее компания уже публиковала отчеты, но только об определенных инцидентах. Например, в апреле на сайте компании были раскрыты подробности об аварии на Tesla Model X с летальным исходом.

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