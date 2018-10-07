Xiaomi собирается колонизировать Марс - ФОТО

Команда дизайнеров Open Architecture совместно с компанией Xiaomi представили прототип дома для жизни на Марсе. Он оборудован всем необходимым для жизни на чужой планете. О проекте написал журнал designboom, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Mars Case - именно так называется космическая платформа - была разработана с идеей, что на Марсе нет лишних предметов, а их повторное использование и рециркуляция играют решающее значение.

Когда мы начнём ценить каждую каплю воды, каждый прикус пищи и каждый глоток воздуха, обнаружим ли мы наконец свободу по-настоящему простой жизни? То ли это, что мы должны определить как идеальный дом будущего?

Дом имеет небольшие размеры 2,4 × 2,4 × 2 метра. Он умеет сам перерабатывать электроэнергию, воздух, воду и отходы. Помимо этого, Mars Case - портативная станция, которая легко собирается для быстрой транспортировки.

Самое интересное, что дом может быть подключен к беспроводной сети для синхронизации с техникой Xiaomi и управления со смартфона.

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