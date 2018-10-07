Xiaomi собирается колонизировать Марс - ФОТО
Команда дизайнеров Open Architecture совместно с компанией Xiaomi представили прототип дома для жизни на Марсе. Он оборудован всем необходимым для жизни на чужой планете. О проекте написал журнал designboom, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
Mars Case - именно так называется космическая платформа - была разработана с идеей, что на Марсе нет лишних предметов, а их повторное использование и рециркуляция играют решающее значение.
Когда мы начнём ценить каждую каплю воды, каждый прикус пищи и каждый глоток воздуха, обнаружим ли мы наконец свободу по-настоящему простой жизни? То ли это, что мы должны определить как идеальный дом будущего?
Дом имеет небольшие размеры 2,4 × 2,4 × 2 метра. Он умеет сам перерабатывать электроэнергию, воздух, воду и отходы. Помимо этого, Mars Case - портативная станция, которая легко собирается для быстрой транспортировки.
Самое интересное, что дом может быть подключен к беспроводной сети для синхронизации с техникой Xiaomi и управления со смартфона.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств
Samsung получила рекордную квартальную прибыль благодаря Apple
В Баку проходит II Олимпиада роботов - ФОТО
Замминистра: Растет интерес азербайджанской молодежи к робототехнике
Мобильное приложение испанского банка вновь признано лучшим в мире
Тина Тернер рассказала, что муж пожертвовал ей почку
В Сирии зафиксировали обстрелы трех населенных пунктов
"Реал" проиграл "Алавесу" в чемпионате Испании
"Бавария" дома потерпела сокрушительное поражение от "Боруссии"
Мяч Роналду помог «Ювентусу» одержать восьмую победу подряд
Елизавета II сделала частное пожертвование жителям Индонезии
-
6 Окт. 09:24 11 636
-
6 Окт. 10:54 5 097
-
6 Окт. 10:50 3 656
-
6 Окт. 13:59 3 575
-
6 Окт. 10:34 3 068