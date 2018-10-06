Samsung получила рекордную квартальную прибыль благодаря Apple

Samsung заявляет о рекордной операционной прибыли, которую опубликует в ближайшем квартальном отчёте. Интересно, что увеличение прибыли компании связано не с ростом продаж гаджетов, а с поставкой OLED-дисплеев для новых iPhone XS и XS Max, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger..

В предварительном отчёте по доходам Samsung Electronics, выпущенном в пятницу, стало известно, что компания получила консолидированную операционную прибыль в размере 15,5 млрд долларов от совокупных продаж устройств на сумму 57,6 млрд долларов в третьем квартале текущего года. Это - рекордный квартальный рост Samsung. Полная разбивка результатов пока не опубликована, но она ожидается к концу октября.

Аналитик Санг-Кун Ким из Daiwa Capital Markets считает, что увеличение операционной прибыли в годовом исчислении примерно на 20 процентов связано с высоким уровнем продаж Samsung в сфере комплектующих.

В связи с тем, что Samsung является главным поставщиком OLED-дисплеев для Apple, высокая рентабельность компонентов принесла южнокорейскому производителю большие доходы. Поставки дисплеев для iPhone XS и XS Max достигают от 25 до 30 процентов от общего числа продаж экранов Samsung.

Летом Samsung отчиталась о 22% снижении своих доходов от мобильных устройств, несмотря на то, что во втором квартале продала на 83% больше смартфонов, чем за первый квартал. Южнокорейский техно-гигант продал 71,5 миллион телефонов во втором квартале 2018 года. Для сравнения Apple продала 41,3 миллион смартфонов, но по заявлению Samsung она получила вдвое меньше чистой прибыли, чем корпорация из Купертино.

В то время как продажи мобильного подразделения Samsung падают, неожиданный источник дохода в лице Apple помог получить рекордную прибыль.

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