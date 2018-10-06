Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств

6 октября 2018 19:11

Браузер Google Chrome перестанет работать примерно на 32 млн устройств на базе Аndroid. Об этом сообщает портал IXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что это коснется тех гаджетов, которые работают на базе системы Android 4.1-4.3 Jelly Bean.

Пока что браузер поддерживает эти требования, но в скором времени у Chrome пропадет такая возможность.

По информации портала, устаревшая система установлена на 3,2% устройств на базе Android. Если учесть, что в использовании на данный момент находится около 1 млрд гаджетов, то 3,2% составляют 32 млн устройств.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az