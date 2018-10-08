Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

09:34

Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на калифорнийский космодром. Трансляция велась на сайте Spaceflight Now. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома Ванденберг в Калифорнии с аргентинским радиолокационным спутником SAOCOM-1A состоялся в 22:21 по времени EDT (в 5:21 по времени Москвы) в понедельник, 8 октября.

Первая ступень ракеты успешно вернулась на Ванденберг в 22:30 EDT (5:30 по московскому времени), передает телеканал "Россия 24".

Эта миссия включала первую попытку компании SpaceX приземлить первую ступень ракеты обратно на Ванденберг. Во время предыдущих запусков из Калифорнии первая ступень опускалась на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Ранее SpaceX успешно возвращала первые ступени на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.

Ракета Falcon 9 доставит аргентинский спутник на орбиту.

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09:02

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома "Ванденберг" в Калифорнии с аргентинским радиолокационным спутником SAOCOM 1A, трансляция запуска велась на сайте Spaceflight Now.

Запуск с космодрома состоялся в 22:21 EDT в понедельник.



Эта миссия включает первую попытку компании SpaceX приземлить первую ступень ракеты обратно на космодром "Ванденберг". Во время предыдущих запусков из Калифорнии первая ступень опускалась на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Ранее SpaceX успешно возвращала первые ступени на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.

Ракета Falcon 9 доставит аргентинский спутник на орбиту.