Intel представила процессоры Core девятого поколения
Компания Intel представила новые процессоры Core девятого поколения, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Флагманом новой линейки стал Intel Core i9-9900K, который компания назвала "лучшим игровым процессором". Он состоит из восьми ядер и шестнадцати потоков с базовой частотой в 3,6 ГГц, которые могут быть "разогнаны" до 5 ГГц.
Также представлено девятое поколение процессоров Core i7 и Core i5. Новый i7-9700K включает восемь ядер и восемь потоков с базовой частотой 3,6 ГГц, а новый i5-9600K обладает шестью ядрами и шестью потоками с базовой частотой 3,7 ГГц.
По заявлениям компании, системы на новых процессорах обеспечат на 35-45% большие показатели частоты кадров в играх.
Поставки предзаказов и розничные продажи новых процессоров начнутся с 19 октября. Стоимость процессора Core i5-9600K составляет 262 доллара, Core i7-9700К обойдется в 374 доллара, а цена флагманского Core i9-9900К составляет 488 долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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