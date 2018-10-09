Социальная сеть Google+ закрывается

После выявления программной недоработки, которая могла привести к утечке личных данных до полумиллиона пользователей, американская корпорация Google приняла решение о сворачивании работы своей социальной сети Google+, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как признали в компании, несмотря на усилия по доработке ресурса, социальная сеть Google+ не была широко признана пользователями и разработчиками: около 90 процентов обычных пользователей, заходя в нее, проводят там менее 5 секунд. В связи с этим к августу 2019 года корпорация Google намерена прекратить работу соцсети для обычных пользователей, хотя версия для корпоративных клиентов останется доступной, передает ТАСС.

Одной из причин сворачивания работы Google+ стала выявленная программная недоработка, в результате которой более 400 приложений сторонних разработчиков могли получать несанкционированный доступ к личным данным пользователей: именам, адресам электронной почты, роду занятий, половой принадлежности, возрасту. В Google не исключают, что утечка могла затронуть до полумиллиона пользователей.