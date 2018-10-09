Apple выпустила iOS 12.0.1
Apple выпустила iOS 12.0.1 - первое официальное обновление системы iOS 12. Апдейт вышел через три недели после релиза iOS 12.
Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, в новой версии нет заметных изменений. Вместо этого разработчики исправили некоторые проблемы, которые вскрылись после выхода iOS 12:
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые iPhone XS не сразу начинали заряжаться после подключения кабеля Lightning.
- Устранена проблема, при которой iPhone XS могли подключаться к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц вместо 5 ГГц.
- Восстановлено изначальное положение клавиши ".?123" на клавиатуре iPad.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых видеопрограммах могли не появляться субтитры.
- Устранена проблема, при которой Bluetooth мог стать недоступным.
Обновление доступно для всех совместимых устройств. Чтобы его загрузить, надо перейти в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".
Помимо владельцев iPhone XS и iPhone XS Max, на ошибку зарядки жаловались и другие владельцы iPhone и iPad на iOS 12, однако Apple не упомянула, что проблема касается других устройств.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Социальная сеть Google+ закрывается
Из-за сбоя раскрыты данные сотен тысяч пользователей Google+
Audi подозревают в мошенничестве для получения лицензий
-
8 Окт. 13:30 15 460
-
8 Окт. 17:13 8 742
-
8 Окт. 16:27 6 363
-
8 Окт. 12:02 5 804
-
8 Окт. 11:27 3 653