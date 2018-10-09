Apple выпустила iOS 12.0.1 - первое официальное обновление системы iOS 12. Апдейт вышел через три недели после релиза iOS 12.

Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, в новой версии нет заметных изменений. Вместо этого разработчики исправили некоторые проблемы, которые вскрылись после выхода iOS 12:

- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые iPhone XS не сразу начинали заряжаться после подключения кабеля Lightning.

- Устранена проблема, при которой iPhone XS могли подключаться к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц вместо 5 ГГц.

- Восстановлено изначальное положение клавиши ".?123" на клавиатуре iPad.

- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых видеопрограммах могли не появляться субтитры.

- Устранена проблема, при которой Bluetooth мог стать недоступным.

Обновление доступно для всех совместимых устройств. Чтобы его загрузить, надо перейти в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

Помимо владельцев iPhone XS и iPhone XS Max, на ошибку зарядки жаловались и другие владельцы iPhone и iPad на iOS 12, однако Apple не упомянула, что проблема касается других устройств.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook