Азербайджан переходит на новую модель е-правительства

Азербайджан переходит на новую модель электронного правительства, работающего по модели "non-stop shop". Об этом сказал во вторник во время азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ руководитель аппарата Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Азад Джафарли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Джафарли, благодаря данной модели, для использования электронных услуг у граждан отпадет необходимость непосредственно обращаться в госведомства.

"Все необходимые услуги будут оказываться на базе единой инфраструктуры электронного правительства. В этом плане мы намерены предпринять другой инновационный шаг, внедрив так называемую концепцию "проявляющее заботу государство", благодаря которой граждане смогут заранее получать информацию о необходимых им услугах. Мы верим, что это способствует как усовершенствованию имеющихся услуг оказываемых в центрах службы ASAN, так и расширению других электронных услуг", - сказал Джафарли.

По словам Джафарли, по сегодняшний день число обращений в центры службы ASAN достигло примерно 25 миллионов. С января 2015 года в Баку были задействованы два центра коммунальных услуг, и общее число обращений граждан в данные центры достигло 815 тысяч.

"Число же уникальных обращений граждан в центры службы ASAN составило 5,6 миллионов. В настоящее время ведётся оценка уровня цифровизации свыше 630 госуслуг. В том числе начаты работы по реализации крупных проектов, таких как Asan Ödəniş, Azan Visa, электронная лицензия, и запущены порталы электронных услуг. В целом формирование электронных услуг и создание эффективных баз данных является приоритетом для государства, и, проводимая в этом направлении работа является успешной для развития страны", - сказал Джафарли.

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