Создан материал, в 1 грамме которого «уместится футбольное поле»

Представьте себе футбольное поле. На его фоне вы будете казаться коротышкой. А теперь постарайтесь вообразить, что вот это колоссальных размеров плоское футбольное поле нужно уместить на меньшей площади. Какого минимального размера удастся добиться? Вы удивитесь, но благодаря новому материалу, созданному группой химиков из университета Дрездена, площадь, равная по размеру футбольному полю, умещается всего в 1 грамме нового вещества, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Для начала давайте разберемся, как же такое возможно. На самом деле, все довольно просто. Возьмите пористую губку для мытья посуды и деревянный брусок такого же размера. Если мы сравним площадь поверхности каждого объекта - получится, что за счет изгибов и полостей губки, ее общая площадь окажется во много раз больше, чем площадь гладкого бруска. Именно пористость увеличивает площадь и такой уникальный материал и был создан группой ученых.

Новое вещество получило название DUT-60 и оно находится в классе металл-органических каркасных структур, которые построены из ионов металлов, связанных между собой органическими молекулами. 1 грамм DUT-60 обладает внутренней площадью поверхности в 7800 квадратных метров. На создание материала у экспертов ушло около 5 лет и основной проблемой была стабилизация структуры, так как в основном такие вещества могут существовать лишь в растворе, а на воздухе их поры "слипаются" и площадь значительно уменьшается.

Ну и самый важный вопрос: для чего это нужно? Тут тоже никаких сложностей нет. Металл-органические пористые материалы используют в основном в качестве катализаторов, ускоряя ход химических реакций, ведь в некоторых случаях скорость реакции зависит от площади соприкосновения и чем она выше - тем реакция быстрее. Также материал может выступать в качестве разделителя смесей веществ. Например, на одной части DUT-60 можно поместить гидрофобные молекулы и они будут "отталкивать" воду, вытесняя ее из водного раствора какого-либо соединения.

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