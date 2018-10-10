Одна из ключевых функций iOS 12 негативно влияет на автономность iPhone

После выхода iOS 12 владельцы iOS-устройств начали жаловаться на снижение времени работы от одного заряда. На Reddit появились гневные посты, в которых пользователи ругают новую операционную систему за снижение автономности. Причиной оказалась новая функция iOS, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

"Я обновил свой iPhone несколько дней назад. Я им почти не пользовался, но заряд батареи таял на глазах. Пришлось заряжать смартфон дважды в день, чтобы он не отключился. Обычно заряда хватало на весь день", - пожаловался один из пользователей.

В том же разделе форума еще несколько человек написали похожие посты. Причем проблема затронула не только владельцев iPhone, но и тех, кто использует iPad.

"Обычно планшет разряжался на 1% за ночь. После установки iOS 12 мой iPad начал съедать до 30% заряда к утру", - сообщил один из пострадавших.

Как выяснилось, проблема возникла из-за функции "Экранное время". Отключив ее, некоторым пользователям удалось вернуть автономность на прежний уровень.

Чтобы выключить "Экранное время", нужно:

- Перейти в настройки устройства.

- Выбрать пункт "Экранное время".

- Пролистать экран вниз и нажать на кнопку "Отключить Экранное время".

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