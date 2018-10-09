Google скрыла ошибку, которая раскрывала личные данные пользователей

По данным The Wall Street Journal, с 2015 года в Google+ была ошибка, из-за которой скрытые пользовательские данные были доступны всем. Ее исправили в 2018 году, но Google решила не сообщать о ней, опасаясь последствий от государственных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, в Google+ была ошибка, которая раскрывала личные данные, которые были скрыты пользователями. К ним относятся адрес электронной почты, возраст, пол, семейное положение, профессия, имя и фамилия.

Ошибку исправили в марте 2018 года. WSJ пишет, что Google не хотела сообщать об уязвимости из-за страха попасть под внимание государственных органов, как произошло с Facebook и Cambridge Analytica. Компания не комментировала заявление WSJ.

По информации Google, ошибка могла задеть около 500 000 пользователей и 438 приложений, использующих API Google+. При этом нет доказательств того, что сторонние разработчики таким образом получили доступ к пользовательским данным.

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