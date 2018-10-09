Полет российско-американской миссии к Венере займет полгода

Полет к планете Венера российско-американской миссии "Венера-Д", запланированной на 2026 год, займет примерно полгода. Об этом, как передает Day.Az, заявила РИА Новости научный сотрудник института космических исследований Российской академии наук Ирина Коваленко.

Как ранее сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, ученые из США и России совместно работают над миссией по исследованию Венеры. Спутник "Венера-Д" планируется к запуску в 2026 году с помощью ракеты-носителя "Ангара".

"Есть два варианта полета к Венере - короткий, за четыре месяца, и длинный, за шесть месяцев. Они имеют примерно одинаковые характеристики по затратам топлива и выводимой полезной нагрузке. Для 2026 года оптимальным является перелет в шесть месяцев с запуском в июне" - сказала Коваленко.

По ее словам, после перелета к Венере спутник проведет на ее орбите три года. С орбиты предполагается запуск посадочных модулей со сроком работы на поверхности планеты два часа и два месяца.

"Температура на поверхности Венеры достигает 500 градусов, малые модули более защищены от такой температуры и смогут проработать дольше", - уточнила Коваленко.

Как уточнила собеседница агентства, Россия в проекте отвечает за запуск ракеты-носителя и космический аппарат, американское агентство НАСА готовит измерительные элементы, малые посадочные модули, возможно, что будут включены дополнительные зонды для изучения атмосферы. При этом научная часть проекта формируется совместно российскими и американскими учеными.

Ранее проект "Венера-Д" числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре проект был исключен. В 2013 году проектом заинтересовалась американская сторона. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей России и США.

В 2014 году после событий на Украине ее работа была приостановлена, а возобновилась в 2015 году. К концу 2018 года должна быть завершена совместная проработка проекта

Как изучали Венеру



НПО Лавочкина с конца 60-х годов прошлого века занимается исследованиями "страны багровых туч" - второй планеты Солнечной системы - Венеры. Советский союз стал первой страной в мире, запустившей космический аппарат в сторону Венеры, осуществившей мягкую посадку на поверхность планеты, получившей панорамные снимки поверхности, исследовавшей атмосферу зондом-аэростатом.

Вся отечественная программа изучения Венеры осуществлялась с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) серии "Венера", "Зонд" и "Вега".

Спустя более 30 лет Россия снова решила вернуться к изучению Венеры. НПО Лавочкина, совместно с рядом международных партнеров, разрабатывает новую АМС "Венера-Д". Сейчас специалисты НПО Лавочкина формируют проектный облик космического аппарата для исследования Венеры, в состав которого будут входить орбитальный и посадочный аппараты, атмосферные зонды.

Если оглянуться назад, то исследования Венеры начались в 1961 году с полета АМС "Венера-1", изготовленной в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия"). НПО Лавочкина включилось в программу исследования второй планеты от Солнца в 1967 году, запустив АМС "Венера-4". Далее были такие автоматические станции, как "Венера-7", которой впервые в мире 15 декабря 1970 года удалось совершить мягкую посадку на поверхность планеты и передать данные о температуре и давлении с места посадки, а также газовом составе атмосферы, как аппарат "Венера-9", который впервые передал фотографии поверхности.

Полученная при этом информация о давлении и температуре стала основным ориентиром для последующих венерианских экспедиций. Переданные характеристики Венеры до этого времени невозможно было получить наземными астрономическими средствами.