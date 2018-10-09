Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений

Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам третьего квартала 2018 года. Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данный рейтинг.

ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур по числу общих посещений по числу уникальных посещений 1. edu.gov.az

2. mlspp.gov.az

3. idmantv.az

4. taxes.gov.az

5. mia.gov.az

6. aztv.az 7. stat.gov.az 8. scwra.gov.az 9. mod.gov.az.az 10. asan.gov.az 1. idmantv.az 2.azal.az

3. edu.gov.az

4. mia.gov.az

5. mod.gov.az

6. dq.mia.gov.az

7. aztv.az

8. bpqmi.gov.az

9. asan.gov.az

10. mfa.gov.az ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов по числу общих посещений по числу уникальных посещений 1.binegedi-ih.gov.az 2. qazax-ih.gov.az 3. nesimi-ih.gov.az 4. sabunchu-ih.gov.az 5. qebele-ih.gov.az 1. qazax-ih.gov.az 2. binegedi-ih.gov.az 3. qebele-ih.gov.az 4. ismayilli-ih.gov.az 5. sabunchu-ih.gov.az ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур 1.Азербайджан

2.США

3.Россия

4.Турция

5.Германия 6.Франция 7.Великобритания

8. Эстония 9. ОАЭ 10. другие европейские страны.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook