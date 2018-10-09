Google презентовала новые смартфон, планшет и дисплей

Компания Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate, презентация новинок Google проходит во вторник в Нью-Йорке. Трансляция презентации идет в интернете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Как рассказал на презентации, представляя новинку, вице-президент компании Рик Остерлох, "мы создали лучшую в мире камеру и поместили ее в лучший в мире смартфон - Pixel 3".

"Для жизни как в работе, так и в игре, мы представляем планшет, обладающий мощностью и продуктивностью настольного компьютера", - сказал представитель компании, объявив новинку - Pixel Slate.

Он также сообщил, что для домашнего использования компания разработала умный дисплей Google Home Hub.

Остерлох не привел технических подробностей новинок, новые устройства ненадолго вынесли в зал, где идет презентация. "Если разобьете, придется купить", - пошутил вице-президент Google, не назвав стоимость новых устройств.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook