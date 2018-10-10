Apple выпустила третью публичную бета-версию iOS 12.1

Публичным бета-тестерам в этот раз повезло. Apple выпустила iOS 12.1 beta 3 для разработчиков вечером 9 октября затем сделала ее доступной всем через несколько часов. Загрузить beta 3 можно, установив публичный профиль тестировщика, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

При разработке новой версии iOS Apple выпускает новые бета-версии для разработчиков, прежде всего, чтобы убедиться, что в ней нет критических недостатков, перед тем, как предоставлять доступ общественности. Разумность такого хода компания доказала в ходе бета-тестирования iOS 12 этим летом, когда у версии для разработчиков была ошибка, которую устранили в течение нескольких часов после начала распространения прошивки. Благодаря этому широкий круг пользователей не пострадал.

Так случилось и с iOS 12.1 beta 3, публичные тестировщики получили обновление в тот же день, что и разработчики. Скачать общий профиль для тестов можно здесь.

В iOS 12.1 beta 3 Apple добавила новые emoji, поддержку изменения глубины фокуса на фото в режиме реального времени для iPhone XS и поддержку двух сим-карт для того же смартфона.

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