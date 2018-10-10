На Apple подали в суд из-за нарушения патента при создании двойной камеры iPhone

Корпорацию из Купертино обвинили в том, что технология сдвоенной камеры Apple, используемая в моделях смартфонов начиная с iPhone 7 Plus, нарушает патент на улучшение цифровых фотографий с использованием нескольких объективов и датчиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, два китайских изобретателя подали на Apple иск в Окружной суд США в Северном округе Калифорнии. Яньбинь Ю и Чжунсюань Чжан утверждают, что технология использования двух камер Apple нарушает патент на их изобретение, разработанное в 1999 году.

В патенте США № 6,611,289 о "Цифровых камерах с использованием нескольких датчиков с несколькими объективами" подробно описаны способы улучшения качества цифровых фотографий.

Патент, выданный в 2003 году, описывает методы захвата нескольких изображений с помощью нескольких объективов и сенсорных массивов. В нём описан четырехкамерный механизм, который объединяет изображения, полученные из монохромных датчиков, в одно цветное изображение.

Также, по меньшей мере пять заявок на патент касаются компоновки из двух объективов, в которой две камеры расположены в непосредственной близости для захвата отдельных участков "интенсивных изображений". При этом оба датчика способны получать цветные изображения.

Ю и Чжан утверждают, что модели смартфонов Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max нарушают этот патент. Все телефоны оснащены двойными камерами с широкоугольными и телеобъективами, используемыми для создания портретного режима, портретного освещения и фотографий с цифровым зумом.

Apple подала заявку на свой патент на систему камер с несколькими сенсорами в 2008 году. В патенте № 8,115,825 на "Электронное устройство с двумя датчиками изображений" описаны "многие из тех же функций", что и в патенте "289".

Apple была предупреждена об интеллектуальной собственности под номером "289" уже в 2011 году. Но через три месяца после того, как патентное бюро отклонило заявку Apple связалась с патентным экспертом для обсуждения поправок к претензиям в надежде получить одобрение. Уже через день производитель iPhone подал пересмотренную версию патента с ограничениями и дополнениями к существующим претензиям, утверждая, что модифицированная заявка не затрагивает патент "289".

Кроме того, Apple использовала технологии патента "289" в другой заявке № 8,681,250, которая является продолжением патента "825".

Истцы отметили, что Apple инвестировала значительный капитал в реализацию своей технологии с несколькими сенсорами, при этом купив израильскую компанию PrimeSense в 2013 году и технологическую фирму LinX Imaging в 2015 году. Несмотря на эти приобретения, Apple не стремилась урегулировать спор о "289 патенте" и выпустила на рынок различные модели iPhone, осознавая тот факт, что используемая технология ущемляет интеллектуальную собственность.

Ю и Чжан надеются получить компенсацию и урегулировать патентные споры с Apple.

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