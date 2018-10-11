Apple разрабатывает электромагниты, которые защитят iPad и iPhone при падении
Новая система электромагнитов будет использоваться для крепления аксессуаров на устройствах и работать совместно со статическими магнитами. Это позволит чехлам и кейсам ровнее сидеть на технике и создавать дополнительную защиту в опасных ситуациях, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
Информация стала известна благодаря опубликованным заявкам Apple на патенты. Документы описывают динамически стабилизирующуюся магнитную матрицу. Основным аксессуарам, для которого и разрабатывается технология, станет Smart Cover для iPad.
Электромагниты будут срабатывать, когда попадут в поле статических магнитов. Благодаря этому обложка планшета сможет регулировать положение на устройстве и, если немного съедет в сторону - сама вернется в ровное положение.
Также система применима для улучшения защитных характеристик. Apple рассматривает случай, когда планшет выпадет из рук пользователя. Специальные датчики поймут, какая сторона планшета находится ниже других и активируют электромагниты. Они, в свою очередь, сместят чехол в ту сторону, на которую придется удар. Таким образом получится дополнительный бампер, защищающий устройство от повреждения.
Так как Apple в последнее время подает много заявок на патенты, и далеко не все из них обретают физическую форму, нельзя утверждать, что электромагнитная матрица скоро станет новой функцией устройств компании из Купертино. Тем не менее, это интересная инновация, которая может принести немало пользы владельцам яблочной техники.
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