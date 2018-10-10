Xiaomi выпустила видеоплеер с 4K и HDR за 60 долларов - ФОТО

На вчерашней презентации Pixel-смартфонов 3-е поколения и планшета-трансформера Pixel Slate Google оказалась не единстенной компанией, показавшей "железные" новинки. К поисковику присоединилась Xiaomi, представившая обновленную телеприставку Mi Box S за $60, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Поскольку анонс новинки прошел на мероприятии Google, она обладает встроенной поддержкой множества продуктов поисковика, включая "Ассистента" и функции Chromecast для потоковой передачи фильмов, музыки, фотографий и другого мультимедийного контента на большой экран. Mi Box S умеет выводить HDR-картинку в разрешении 4K на скорости 60 кадров в секунду и поддерживает формат многоканального звука Dolby DTS.

Стриминговое устройство оснащается 4-ядерным процессором с многоядерной графической подсистемой, 2 гигабайтами оперативной памяти и 8 ГБ встроенной, поддержкой Bluetooth 4.2. У ТВ-приставки предусмотрены по одному порту HDMI 2.0A и USB 2.0, а также аудиовход. Как и прошлые модели медиаплеера Xiaomi, новинка работает на самой последней версии Android TV.

В комплекте с устройством идет пульт дистанционного управления, сообщает The Verge. На нем появились отдельные кнопки для онлайн-кинотеатра Netflix и переключения на "живое" телевидение, а клавиша для вызова "Ассистента" Google теперь располагается наверху, сразу под кнопкой включения питания.

В США предзаказы на новинку уже открылись - там её можно купить за $60. Старт поставок Mi Box S намечен на 19 октября.