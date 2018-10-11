Создатель Android выпустит смартфон будущего

Essential, компания создателя Android Энди Рубин, не закрылась и разрабатывает новый смартфон. Аппарат будет отличаться от других девайсов на рынке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, передаёт Bloomberg.

По информации издания, Essential работает над новым девайсом. Это будет смартфон с поддержкой искусственного интеллекта, управляемый с помощью голоса. Ожидается, что по команде аппарат будет открывать приложения, сам писать сообщения и делать фотографии. Голосовой помощник, который будет установлен в аппарат, будет полностью разработан инженерами Essential.

По слухам, Энди Рубин объяснил провал своего дебютного смартфона Essential Phone тем, что аппарат не отличается от остальных смартфонов на рынке. По этой причине Рубин хотел создать что-то принципиально новое. Вероятно, прототип девайса или даже готовая к продаже версия будет показана на январской выставке CES 2019.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Essential Phone провалился на рынке, а компания пообещала больше не выпускать смартфоны. Из-за неразберихи в управлении и отсутствии финансов Essential даже свернула разработку секретного умного девайса.