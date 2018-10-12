Facebook признался в преувеличении числа взломанных аккаунтов

Социальная сеть Facebook преувеличила количество аккаунтов своих пользователей, взломанных недавно хакерами. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении вице-президента соцсети Гая Розена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выяснили, что затронуто было меньшее количество людей, чем мы первоначально думали. Из 50 млн человек, чьи маркерные ключи, по нашим данным, были похищены, у около 30 млн такие ключи были на самом деле похищены", - признал Розен.

Он напомнил, что компания Facebook начала расследование после "необычного скачка активности" в социальной сети, зарегистрированного 14 сентября. "25 сентября мы определили, что произошла атака, и выяснили, какое было уязвимое место. Через два дня мы устранили уязвимость, прекратили атаку и обезопасили аккаунты людей, восстановив маркерные ключи для потенциально затронутых [атакой] людей", - отметил представитель соцсети.

Две недели назад представители соцсети сообщили, что выявили уязвимость, которая могла позволить хакерам получить несанкционированный доступ примерно к 50 млн аккаунтов пользователей. Розен тогда уточнил, что пока нет ясности относительно того, каким именно числом учетных записей киберпреступники в итоге воспользовались и каким образом. В Facebook опасались, что с помощью логина этой соцсети хакеры могли получить доступ и к иным ресурсам пользователей, где он применялся.

Представители соцсети заверили, что уязвимость уже ликвидирована, а правоохранительные органы уведомлены о происшедшем. Примерно 90 млн пользователям в целях предосторожности пришлось заново войти в учетные записи в Facebook.