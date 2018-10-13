Facebook представила функцию создания 3D-фотографий в ленте соцсети
Facebook представила функцию создания и публикации 3D-фотографий в своей социальной сети. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Для создания 3D-снимка необходимо сделать фотографию в режиме "портрет", используя смартфон с двойной камерой, и поделиться ею на странице в Facebook. Снимки можно будет просматривать также с использованием очков виртуальной реальности Oculus.
В понедельник Facebook представила два смарт-динамика Portal и Portal+. Устройства, как сообщили в компании, предназначены для разговоров по видеосвязи с помощью приложения Messenger и имеют ряд функций для защиты личных данных.
Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками во время обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Facebook признался в преувеличении числа взломанных аккаунтов
Компании Японии и США начали разработку летающего беспилотного грузовика
В Японии создали робота с 32 ногами
Создатель Android выпустит смартфон будущего
Придуман новый способ кражи аккаунта WhatsApp
-
12 Окт. 10:05 17 657
-
12 Окт. 14:03 16 090
-
12 Окт. 14:27 10 737
-
12 Окт. 09:45 8 700
-
12 Окт. 13:25 5 656