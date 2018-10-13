Facebook представила функцию создания 3D-фотографий в ленте соцсети

Facebook представила функцию создания и публикации 3D-фотографий в своей социальной сети. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Для создания 3D-снимка необходимо сделать фотографию в режиме "портрет", используя смартфон с двойной камерой, и поделиться ею на странице в Facebook. Снимки можно будет просматривать также с использованием очков виртуальной реальности Oculus.

В понедельник Facebook представила два смарт-динамика Portal и Portal+. Устройства, как сообщили в компании, предназначены для разговоров по видеосвязи с помощью приложения Messenger и имеют ряд функций для защиты личных данных.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками во время обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.