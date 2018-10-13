Google начала процедуру отказа от Android

Презентация новых смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL от Google смутила экспертов в том, что за все время показа ни один сотрудник компании не упомянул название операционной системы, на которой они работают. Это оказалось очень странным, ведь ранее Google активно продвигала бренд Android на каждом своем мероприятии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Этот факт лишь доказал тот факт, что Google постепенно отказывается от Android. Несколько примеров: операционная система для часов Android Wear была переименована в Wear OS, платежная система Android Pay теперь называется Google Pay, и даже приложение Android Messages с недавних пор просто Messages.

Тем не мене, у Google есть еще несколько продуктов, в названиях которых встречается слово Android.: Android TV, Android Auto, Android Things и сам Android. Google пытается избавиться от Android уже несколько лет, как минимум с выпуска первого смартфона Pixel в 2016 году. Если присмотреться, то Android не упоминался ни на коробке, ни во время загрузки устройства.

Вместо Android Google активно упоминает другой проект мобильной операционной системы - Chrome OS. ВО время презентации представители комании очень расхваливали Chrome OS, заявляя, что по удобству она не хуже, чем Windows и macOS: умеет запускать мобильные приложения (от Android), обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом.

За годы существования Android ее заклеймили, как "глючную и тормозную" операционную систему, особенно это часто слышно от аудитории приверженцев устройств Apple, которые никогда не пользовались конкурентной ОС. Googl, наверняка желает, чтобы у ее смартфонов была такая же незапятнанная репутация, как у смартфонов Apple.

Скорее всего, в кулуарах компании начинается процедура по сворачиванию проекта. Наверняка в стенах Google готовится новая революционная мобильная операционная система, которая получила кодовое название Fuchsia OS. Предполагается, что она будет лишена всех недостатков Android и сможет использоваться на любых типах устройств: смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках, смарт-часах, гаджетах умного дома и прочем.