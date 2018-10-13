В Ford придумали как отказаться от светофоров

Компания Ford разработала технологию, которая позволит отказаться от светофоров. Система под названием Intersection Priority Management (Управление приоритетами на перекрестках, IPM) поможет водителям проезжать перекрестки без остановок, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Используя протокол обмена данными в реальном времени (Vehicle to Vehicle, V2V), система IPM предлагает оптимальную для проезда перекрестка скорость, на которой автомобили смогут безопасно разъехаться не останавливаясь. В Ford считают, что созданная ими система позволит повысить среднюю скорость трафика и безопасность движения, а также избавит водителя и пассажиров от лишних стрессов.

"Мы знаем, что перекрестки и светофоры часто вызывают раздражительность и нервозность у многих водителей. Технология подключенных автомобилей, которую мы продемонстрировали, позволяет нам представить мир, где автомобили осведомлены о маневрах друг друга, и понимают, что их окружает. Это позволяет наладить разумное взаимодействие на дорогах, в том числе на перекрестках", - пояснил руководитель разработки технологий помощи водителю в европейском Центре исследований и передовых разработок Ford Кристиан Ресс.

На этой неделе компания опробовала IPM на улицах Милтон-Кейнса (Великобритания) в рамках финансируемой правительством программы Autodrive. Информацию о других транспортных средствах - скорость, местоположение и направление движения - тестовые автомобили получали с помощью системы связи V2V. Обрабатывая эту информацию, бортовые системы IPM по мере приближения к перекрестку предлагали оптимальную скорость для каждого транспортного средства, на которой оно сможет безопасно разъехаться с остальными. Во время тестирования автомобилями управляли водители, но, как утверждают в компании, в дальнейшем IPM может использоваться в беспилотниках.

По статистике в течение года водитель в среднем простаивает на светофорах два дня. Кроме того, именно на светофорах происходит 60% всех ДТП. Исчезновение светофоров автоматически исключит эти проблемы и позволит экономить топливо, затрачиваемое при торможении и последующем ускорении.

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