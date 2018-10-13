Новый сверхмощный пикап из США

Компания Bollinger, известная своим электровнедорожником B1, представила его коллегу - пикап B2 с четырехдверной кабиной. Новинка получилась не только мощной и быстрой, но и умелой: в B2 можно погрузить длинномеры, по длине превышающие размеры самого пикапа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АвтоВести, силовая установка пикапа аналогична анонсированной для внедорожника Bollinger B1. Она состоит из двух электромоторов совокупной мощностью 560 л.с. и 600 Нм крутящего момента, и аккумуляторной батареи емкостью 120 кВт/ч. Благодаря такому вооружению пикап получился достаточно динамичным - до 60 миль в час (96 км/ч) он способен ускориться за 6,5 секунды. А вот максимальная его скорость составляет лишь 160 км/ч.

Запас хода пикапа заявлен на уровне 320 км. При помощи специального зарядного устройства энергозапас можно пополнить всего на 75 минут, а при использовании бытовой электросети на это уйдет порядка 10 часов.





Дизайн алюминиевого кузова пикапа выполнен в том же стиле, что и у внедорожника Bollinger B1, однако, отличительной чертой новинки стала погрузочная платформа размером 175х124 см. Интересно, что грузовые возможности пикапа размерами платформы не ограничиваются.





Разработку оснастили специально изобретенной системой загрузки. Например, у пикапа можно открыть заднюю стенку кабины, и пространство второго ряда сидений присоединится к объему грузовой платформы. Кроме того, узкие длинномеры, превышающие по длине сам пикап, можно укладывать в проходящий сквозь автомобиль своеобразный тоннель.

Заявки на всю модельную линейку марки Bollinger, состоящую пока из двух электромобилей, уже принимаются, но появление их на рынке прогнозируется только в 2020 году.