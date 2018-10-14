Разработана крошечная камера для операций на венах и артериях

Сейчас современная хирургия уже практически не обходится без использования камер при проведении операций. Особенно это касается хирургических вмешательств на сосудах, которые обладают крайне малым диаметром. Здесь без наблюдения не обойтись и желательно, чтобы "осталось место" и под хирургические инструменты. Поэтому миниатюризация устройств для этих нужд крайне важна и недавно ученые из Кембриджского Университета разработали самую маленькую на сегодняшний день камеру с весьма необычным строением, пригодную для операций на сосудах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, основное отличие от всех существующих аналогов (помимо размера) является то, что обработка изображения происходит по технологии "chip-on-tip". В "стандартных" эндоскопах сигнал передается по проводам в основное устройство, где происходит его дешифровка и преобразование в изображение. В новой камере, получившей название Leap, все необходимое расположено на конце эндоскопа. Технология создана совместно с компанией Omnivision и прототип устройства имеет размер изображения 400х400 (0,16 мегапикселя), однако в финальной версии разрешение можно будет увеличить как минимум до 1600х1600 (а это уже 2,6 мегапикселя, что весьма достойно).

Диаметр гибкой эндоскопической трубки равняется 1,35 миллиметра, что позволяет ее использовать даже для коронарной ангиоскопии (исследование сосудов сердца). Помимо этого, по утверждению авторов, Leap можно применять вместе с такими методами диагностики, как внутрисосудистое ультразвуковое исследование и оптическая когерентная томография.

Помимо этого, Leap позволяет, в отличие от больших эндоскопов, не зависеть от громоздкой техники операционной комнаты, так как Leap можно подключить к любому обычному компьютеру. Также в новой разработке некоторые детали (например, оптическая трубка) являются одноразовыми, что снижает риск передачи инфекций и заболеваний от одного человека к другому в случае недостаточной стерилизации. По словам одного из разработчиков Саймона Каргера,

"Мы объединили опыт работы с внутрисосудистыми устройствами с нашими знаниями в области микрооптики, системной инженерии и ИИ, в результате получив систему выгодную как с экономической точки зрения, так и с практической."

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