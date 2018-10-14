В работе Telegram произошел сбой
14 октября 2018 01:22 161
Сбой произошел в субботу в работе мессенджера Telegram, сообщается в Twitter приложения, передает ТАСС.
"Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на [работу приложения] на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, - говорится в сообщении. - Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть".
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 21:14 мск. Пользователи портала жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).
Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 октября 14:23 811
Новый сверхмощный пикап из США
13 октября 13:46 665
BMW опубликовала первое официальное фото нового кроссовера X7
13 октября 13:41 663
В Ford придумали как отказаться от светофоров
13 октября 11:55 948
"Синий экран смерти": новое обновление Windows "убило" компьютеры
13 октября 11:28 705
Россия, Китай и Индия займутся созданием Евразийского квантового пути
13 октября 09:07 404
Facebook представила функцию создания 3D-фотографий в ленте соцсети
02:47
10 фактов о лоботомии
13 октября 23:13
"Barselona"da ciddi itki
13 октября 23:13
Взлет армянской экономики отменяется - люди уже не верят Пашиняну
13 октября 22:44
Rahib Branson ABŞ-a qayıtdı
13 октября 22:40
Facebook: 29 milyon insanın məlumatları ələ keçirilib
13 октября 22:03
Сын Шумахера выиграл европейский чемпионат Формулы-3 - ФОТО
13 октября 21:59
Шварценеггер и Кличко прогулялись по Киеву - ФОТО
13 октября 21:47
Испанская полиция довела беглого эму до сердечного приступа
13 октября 21:37
Сериал «Железный кулак» закрыли
13 октября 21:31
В Италии нашли захоронение ребенка-"вампира"
13 октября 21:26
Минэкологии о динамике активности оползня в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 октября 21:21
Эрдоган обратился к Трампу после освобождения пастора Брансона
13 октября 21:15
В Афганистане число жертв взрыва на предвыборном мероприятии выросло
-
13 Окт. 13:14 20 147
-
13 Окт. 14:07 18 568
-
13 Окт. 16:51 16 794
-
13 Окт. 13:02 12 659
-
13 Окт. 14:55 5 207