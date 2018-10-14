Новый Pad Pro станет самым тонким планшетом Apple

Отказ от разъёма для наушников позволит инженерам сделать корпусы устройств чуть тоньше.

10,5-дюймовый iPad Pro (2018) станет самым тонким планшетом Apple. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает MacRumors.

Толщина устройства составит 5,9 мм, это на 0,2 мм меньше, чем у 10,5-дюймового iPad Pro последнего поколения. Большую роль сыграл отказ от разъёма для наушников. Это позволит сделать корпус ещё тоньше.

Толщина 12,9-дюймового iPad Pro (2018) не сообщается. Отметим, что у последнего поколения большая модель чуть толще маленькой.

Также стали известны размеры iPad Pro (2018). 10,5-дюймовая версия получит габариты 178х247 мм, 12,9-дюймовая - 215х280 мм.

Скорее всего, планшеты представят этой осенью. Ранее упоминание о них нашли в бета-версии iOS 12.1. Они указывают, что устройства также получат Face ID.