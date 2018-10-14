Новый Pad Pro станет самым тонким планшетом Apple

14 октября 2018 10:37

Отказ от разъёма для наушников позволит инженерам сделать корпусы устройств чуть тоньше.
10,5-дюймовый iPad Pro (2018) станет самым тонким планшетом Apple. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает MacRumors.

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Толщина устройства составит 5,9 мм, это на 0,2 мм меньше, чем у 10,5-дюймового iPad Pro последнего поколения. Большую роль сыграл отказ от разъёма для наушников. Это позволит сделать корпус ещё тоньше.

Толщина 12,9-дюймового iPad Pro (2018) не сообщается. Отметим, что у последнего поколения большая модель чуть толще маленькой.

Также стали известны размеры iPad Pro (2018). 10,5-дюймовая версия получит габариты 178х247 мм, 12,9-дюймовая - 215х280 мм.

Скорее всего, планшеты представят этой осенью. Ранее упоминание о них нашли в бета-версии iOS 12.1. Они указывают, что устройства также получат Face ID.

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