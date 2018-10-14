Представлен концепт iPhone с пятью камерами и "чёлкой" набок

Дизайнер Антонио Де Роса представил концепт нового смартфона Apple на своём сайте. Устройство получило стилус и "чёлку" сбоку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Вырез наверху экрана занимает левую часть верхнего бара. Справа отображены иконки заряда аккумулятора, сигнала сети, уведомлений и прочего.

В остальном дизайнер скрестил iPhone с Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note 9. На задней панели размещена камера с пятью модулями, один из которых расположен отдельно. На верхней грани разместился разъём для хранения стилуса.

Де Роса оформил слайды так, как это делается на официальном сайте Apple. Интересно, что его смартфон называется не iPhone, а Apple Phone.

iPhone X задал тренд на размещение выреза наверху экрана. Производители активно экспериментируют с ним. К примеру, Huawei готовит смартфон Mate 20 с "чёлкой" в форме капли. Недавно девайс появился на официальных рендерах.