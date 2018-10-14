Представлен концепт iPhone с пятью камерами и "чёлкой" набок

14 октября 2018 14:07

Дизайнер Антонио Де Роса представил концепт нового смартфона Apple на своём сайте. Устройство получило стилус и "чёлку" сбоку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Antonio De Rosa Designer

Вырез наверху экрана занимает левую часть верхнего бара. Справа отображены иконки заряда аккумулятора, сигнала сети, уведомлений и прочего.

В остальном дизайнер скрестил iPhone с Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note 9. На задней панели размещена камера с пятью модулями, один из которых расположен отдельно. На верхней грани разместился разъём для хранения стилуса.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Antonio De Rosa Designer

Де Роса оформил слайды так, как это делается на официальном сайте Apple. Интересно, что его смартфон называется не iPhone, а Apple Phone.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Antonio De Rosa Designer

iPhone X задал тренд на размещение выреза наверху экрана. Производители активно экспериментируют с ним. К примеру, Huawei готовит смартфон Mate 20 с "чёлкой" в форме капли. Недавно девайс появился на официальных рендерах.

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