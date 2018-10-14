Netflix разрешит зрителям управлять сюжетом в сериалах
14 октября 2018 14:24 131
Зрители фильмов и сериалов производства компании Netflix смогут сами выбирать сюжетные повороты. Они смогут выбрать по желанию одну из представленных сюжетных линий в новом сезоне сериала "Чёрное зеркало". Новый сезон, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, выйдет в декабре этого года.
Представители сервиса заявили, что сейчас уже создаётся список вариантов, который позволит зрителям выбирать следующую сюжетную линию в эпизоде сериала или фильме. Более подробную информацию об этом в компании не раскрывают.
Напомним, в сентябре 2018 года Netflix купила права на показ двух российских мультипликационных сериалов студии "Паровоз" - "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг". Оба русских мультсериала увидят зрители из 190 стран мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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